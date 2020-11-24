Sumudica: Milli takımdan teklif gelirse hemen giderim
Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Milli Takım'dan teklif gelirse reddedemem, büyük bir onur olur. Eğer beni isterlerse, ilk uçağa binerim ve hemen giderim" dedi.
Gaziante FK teknik direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.
Sumudica'nın sözleri şu şekilde;
"Üst üste 2 galibiyet aldık ve bu maçlarda rakiplerimiz sadece 2-3 pozisyon bulabildi. Yani çok fazla şans vermedik. Taktiksel olarak çok iyi oynadık, oyuncularımı tebrik ettim. Kupa maçı ve sonrasında evimizde Malatyaspor maçı var. Ne olacağını göreceğiz. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor, 5 ayım daha var. Türkiye'yi seviyorum. Başarılı bir teknik direktörsen, zaten puan durumu senin yerine konuşuyor. Avrupa Kupaları'nda oynamayı özledim ama şampiyonluk için de mücadele etmek istiyorum. Gaziantep'te bunu yapmam zor. Kupalara açım, savaşmaya hazırım."
"FENERBAHÇE MAÇI ZOR OLACAK"
"Türkiye'de bana farklı davranılıyor, Romanya'ya göre büyük fark var. Buradan ayrılırsam, Romanya'ya dönebilirim ancak takımımı milyon eurolar kazanan oyuncuların olduğu, 60 milyon bütçeli takımlara karşı hazırlamayı tercih ederim. 3 hafta sonra Fenerbahçe ile oynayacağız. Büyük bir takım, Valencia gibi bir oyuncusu var, Bayern Münih görmüş Luiz Gustavo var. Zor bir maç olacak."
MIRALLAS İTİRAFI
"Oğlum bana analizlerde yardım ediyor çünkü günde 20 saat PlayStation oynuyor, her oyuncunun nerede oynadığını biliyor. Everton'da birçok maça çıkmış, Belçika Milli Takımı'nda oynamış bir Mirallas'ı transfer ettik analizlerle. Mirallas bana, 5 milyon euro maaşla Arap ülkelerine gidebileceğini ancak daha küçük bir takımda neler yapabileceğini görmek istediğini söyledi. Oğluma da rakip defans oyuncularını analiz etmesini söyledi. Böyle oyuncularla çalışınca, sen de bir şeyler öğreniyorsun."
"İLK UÇAKLA HEMEN GİDERİM"
"Beşiktaş ile oynadığımız maçtan sonra takım dağıldı. Milli Takımlara gidenler oldu, 2 corona virüsü vakası oldu. Denizli maçı öncesi toplantıda onlara, 'Sadece benim iyi yüzümü görüyorsunuz. Artık size kötü bir adam olduğumu da kanıtlayacağım. Son günlerdeki rahatlığınız nedeniyle maçı kaybederseniz, buradan Gaziantep'e otobüsle gideceğiz. Uçak hazır ancak iptal ettirip, tüm masrafı ben ödeyeceğim' dedim. Birbirlerine baktılar, yüzleri değişti... Sonra rakibe sadece 1 şans verdik. Onları zorlamak için hep bir şeyler yapıyorum. Milli Takım'dan teklif gelirse reddedemem, büyük bir onur olur. Eğer beni isterlerse, ilk uçağa binerim ve hemen giderim ancak şu andaki teknik direktör Radoi'yi destekliyorum."
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