Gaziantep FK'dan Alper Potuk'a ret
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'un Gaziantep FK'ya önerildiği ancak Gaziantep ekibinin deneyimli oyuncuyu reddettiği öğrenildi.
2013 yılından bu yana formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Alper Potuk'un hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu.
NEWTON'DAN VETO
Fenerbahçe defterini tamamen kapatan Alper Potuk'un menajeri daha önce Trabzonspor'a önerilmiş ancak Karadeniz temsilcisinin teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği belirtilmişti.
GAZİANTEP DE REDDETTİ
Gaziantep27'nin haberine göre, Trabzonspor'dan olumsuz cevap alan Alper Potuk'un menajeri bu defa rotayı Gaziantep FK'ya yöneltti. Kırmızı-siyahlı yönetimin ise neredeyse bir yıldan bu yana antrenmana dahi çıkmayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferine sıcak bakmadığı ve menajerine teşekkür edildiği öğrenildi.
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