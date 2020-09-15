15 Eylül 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'dan Alper Potuk'a ret

Süper Lig ekibinden Alper'e ret
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Geçtiğimiz haftalarda ile yollarını ayıran 'un FK'ya önerildiği ancak Gaziantep ekibinin deneyimli oyuncuyu reddettiği öğrenildi.

2013 yılından bu yana formasını giydiği ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'un hangi takıma olacağı merak konusu olmuştu.

NEWTON'DAN VETO

Fenerbahçe defterini tamamen kapatan Alper Potuk'un menajeri daha önce 'a önerilmiş ancak temsilcisinin teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği belirtilmişti.

GAZİANTEP DE REDDETTİ

Gaziantep27'nin haberine göre, Trabzonspor'dan olumsuz cevap alan Alper Potuk'un menajeri bu defa rotayı FK'ya yöneltti. Kırmızı-siyahlı yönetimin ise neredeyse bir yıldan bu yana antrenmana dahi çıkmayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferine sıcak bakmadığı ve menajerine teşekkür edildiği öğrenildi.

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