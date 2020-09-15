Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve son olarak Marcel Tisserand ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, taraftarın da kadroda görmek istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 10:18 ABONE OL