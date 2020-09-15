15 Eylül 2020, Salı

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve son olarak Marcel Tisserand ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, taraftarın da kadroda görmek istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 10:18
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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor

Rakibini yeni transferleri Gökhan Gönül ve Jose Sosa'nın golleriyle deviren sarı-lacivertliler, 2. haftada Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor

İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, son olarak Wolfsburg forması giyen Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor

Golcü futbolcusu Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve Miha Zajc'ı Genoa'ya kiralayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Jailson ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmana katılmayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerini Çin'de sürdüreceği öğrenildi.

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