Gaziantep FK Twumasi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon başında kiralanan Patrick Twumasi'nin sözleşmesinin sona erdiğini öne sürerek kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüze, sezon başında İspanya'nın Deportivo Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır.
Kulübümüz, pandemi süresi boyunca her zaman insan sağlığını ön planda tutmuş olup sonraki süreçte de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirileri doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsemiştir.
Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020'de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı.
Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir.
Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır.
Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır.
Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.
Saygılarımızla
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı