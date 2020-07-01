01 Temmuz 2020, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Twumasi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı

Süper Lig ekibine şok! Kulüpten izinsiz ayrıldı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

ekiplerinden FK, sezon başında kiralanan 'nin sözleşmesinin sona erdiğini öne sürerek kulüpten ayrıldığını açıkladı.

FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüze, sezon başında 'nın Deportivo Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan , 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüz, pandemi süresi boyunca her zaman insan sağlığını ön planda tutmuş olup sonraki süreçte de ve 'nun bildirileri doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020'de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir.

Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır.

Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır.

Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

Saygılarımızla

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