20 Haziran 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Galatasaray’dan puan almak sürpriz değil

Galatasaray’dan puan almak sürpriz değil
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Gaziantep FK'nin 31 yaşındaki sol beki Mehmet Erdem Uğurlu, G.Saray deplasmanından puanla ayrılmalarının sürpriz olmayacağını savundu.

Gaziantep FK'nin 31 yaşındaki sol beki Mehmet Erdem Uğurlu, G.Saray deplasmanından puanla ayrılmalarının sürpriz olmayacağını savundu. Tecrübeli savunmacı, "Sakatlıkların bizim için avantaj olacağı düşünülmesin çünkü rakibimizin kadro derinliğine sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu ligdeki tüm takımlara karşı gücümüzü ispatlamış bir ekibiz. İnşallah bu karşılaşmadan üç puan çıkaracak mücadeleyi göstereceğiz. Oradan puan veya puanlar almamızı sürpriz olarak görmeyeceğiz, kendimize güveniyoruz" dedi.

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