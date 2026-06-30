Galatasaray ilk transferini bitiriyor! İşte transferin maliyeti ve oyuncunun geleceği tarih
Galatasaray son dakika haberleri | Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in alternatifini buldu. Cimbom'un yıldız oyuncunun transferini yakın zamanda açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... | GS Spor haberleri
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Yayın Tarihi: 30.06.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 09:57