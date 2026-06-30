CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Muriqi antrenmanda sakatlandı! F.Bahçe'de Muriqi antrenmanda sakatlandı! 00:48
Trabzonspor Felipe Augusto'nun ayrılığını açıkladı! Trabzonspor Felipe Augusto'nun ayrılığını açıkladı! 00:48
G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! 00:48
Kartal'dan 3 ismin ayrılığına veto! Kartal'dan 3 ismin ayrılığına veto! 00:48
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:47
Kartal'dan Kocaman açıklaması! Kartal'dan Kocaman açıklaması! 00:47
Daha Eski
Ayrılık 10+4'e bağlı! Ayrılık 10+4'e bağlı! 00:47
İsmail Kartal'dan Diego Carlos sözleri! İsmail Kartal'dan Diego Carlos sözleri! 00:47
Beşiktaş'tan Nuno Tavares'e transfer teklif! Beşiktaş'tan Nuno Tavares'e transfer teklif! 00:47
F.Bahçe'de Grimaldo gelişmesi! F.Bahçe'de Grimaldo gelişmesi! 00:47
İngiliz yazar, Osimhen transferini değerlendirdi! İngiliz yazar, Osimhen transferini değerlendirdi! 00:47
F.Bahçe'nin listesindeki başka takımla anlaşma aşamasında F.Bahçe'nin listesindeki başka takımla anlaşma aşamasında 00:47
Galatasaray ilk transferini bitiriyor!
Galatasaray'dan o yıldız için servet talep ettiler!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Haziran
28 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları