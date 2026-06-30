Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray ilk transferini bitiriyor! İşte transferin maliyeti ve oyuncunun geleceği tarih

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! İşte transferin maliyeti ve oyuncunun geleceği tarih Galatasaray son dakika haberleri | Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in alternatifini buldu. Cimbom'un yıldız oyuncunun transferini yakın zamanda açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... | GS Spor haberleri Galatasaray Haberleri







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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı.

İLK TAKVİYE HÜCUMA Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilk takviyesini hücum rotasyonuna yaptı.