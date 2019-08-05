05 Ağustos 2019, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Gazişehir'de Ayhan Akman görevinden ayrıldı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 05.08.2019

ekiplerinden 'in sportif direktörü , görevini bıraktığını açıkladı.

Akman yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, " konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.

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