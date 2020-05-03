Harry Kewell'dan itiraf! "İstanbul'da gördüklerime inanamadım"

Liverpool'un zaferi İstanbul ile ilişkili ama her şey aslında 2004 yazında Avusturya'da başladı. O zaman için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya hazır görünmüyordunuz...

Avusturya takımı Grazer ile ön eleme karşılaşmıştık. Şampiyonlar Ligi'nde zihin durumu belirleyici rol oynar. Performanslar ve oyun tarzı gibi şeylerden bahsedebiliriz. Ancak işin gerçeği oynadığınız maçların hepsinde hayatta kalmaya çalışırsınız. Her zaman zirvede olmanız gerekir ve eğer olmazsanız kaybedersiniz.