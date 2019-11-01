01 Kasım 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...
Galatasaray'ın en büyük baş ağrılarından biri Younes Belhanda... Real Madrid maçında taraftara küfür eden, Beşiktaş maçında Babel'le birbirine giren Faslı oyuncudan ettiği küfürler için savunma istenmişti. Tüm gözleri üzerine çeken Belhanda'nın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Belhanda'nın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 01.11.2019 18:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 19:02
- 1
- 173
- 2
- 173
- 3
- 173
- 4
- 173
- 5
- 173
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı