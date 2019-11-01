Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...

Galatasaray'ın en büyük baş ağrılarından biri Younes Belhanda... Real Madrid maçında taraftara küfür eden, Beşiktaş maçında Babel'le birbirine giren Faslı oyuncudan ettiği küfürler için savunma istenmişti. Tüm gözleri üzerine çeken Belhanda'nın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Belhanda'nın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız...