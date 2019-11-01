01 Kasım 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...

Galatasaray'ın en büyük baş ağrılarından biri Younes Belhanda... Real Madrid maçında taraftara küfür eden, Beşiktaş maçında Babel'le birbirine giren Faslı oyuncudan ettiği küfürler için savunma istenmişti. Tüm gözleri üzerine çeken Belhanda'nın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Belhanda'nın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 18:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 19:02
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Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Galatasaraylı Belhanda tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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