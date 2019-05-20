Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın transfer girişiminde bulunduğu iddia edilen yıldız futbolcu, Galatasaray'ın maç sonu saha içerisinde gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarında futbolcularla birlikte görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 15:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





