20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın transfer girişiminde bulunduğu iddia edilen yıldız futbolcu, Galatasaray'ın maç sonu saha içerisinde gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarında futbolcularla birlikte görüntülendi.
Giriş Tarihi: 20.05.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 15:03
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