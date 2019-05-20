20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın transfer girişiminde bulunduğu iddia edilen yıldız futbolcu, Galatasaray'ın maç sonu saha içerisinde gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarında futbolcularla birlikte görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 15:03
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Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan 4 gün sonra şampiyonluk yolundaki rakibi Medipol Başakşehir'i de mağlup ederek Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi.

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Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi

Sarı-kırmızılılar, lig tarihindeki 22. şampiyonluğunu kazanarak 19 şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını 3'e çıkarttı.

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Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi

Dev maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, taraftarlarla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

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Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi

Cimbom'un şampiyonluğu Türkiye genelinde de coşkuyla kutlandı.

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Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamalarında! Futbolcularla birlikte sevindi

Saha içerisindeki kutlamalar esnasında ise futbolculara kutlamalara katılan bir isim dikkatleri üzerine çekti.

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