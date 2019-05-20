Başakşehir cephesinden flaş itiraf! "Fatih Terim bana tokat attı"

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının yankıları sürüyor. Gergin geçen ve yaşanan olaylar nedeniyle sık sık duran maçın ikinci yarısında yaşanan ve Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Orhan Ak'ın tribüne gönderilmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Başakşehir cephesinden gündemi sarsacak bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





