20 Mayıs 2019, Pazartesi

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Tam 4 isim...

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların hedefindeki 4 isim ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 10:34
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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Tam 4 isim...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan Galatasaray, dev finalden sadece 4 gün sonra evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de de 22. şampiyonluğunu kazandı.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Tam 4 isim...

Sarı-kırmızılılar, 1 hafta içerisinde 2 kupayı müzesine götürerek sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Tam 4 isim...

İki kupayı da kazanarak hedefine ulaşan Cimbom artık yaz transfer dönemine odaklandı.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Tam 4 isim...

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Tam 4 isim...

Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarı elde etmek Aslan, ses getirecek güçlü bir kadro kurmak istiyor.

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