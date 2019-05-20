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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Tam 4 isim...
Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların hedefindeki 4 isim ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.05.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 10:34
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