Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

Her ne kadar corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelse, futbolseverler takımlarından gelecek bir son dakika gelişmesini heyecanla beliyor. Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferler olsa da yeni sezon formaları da taraftarları bir o kadar heyecanlandıran bir durum... Bu bağlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı detaylar sızdı.