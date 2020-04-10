10 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

Corona virüsü sonrası liglere ara verilirken, kulüpler bu aradan faydalanmaya devam ediyor. Kulüplerden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken, yeni sezonda takımların formaları nasıl olacağı merak konusuydu. İşte aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu önde gelen kulüplerin 2020-2021 sezonu formaları...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:20
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

Her ne kadar corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelse, futbolseverler takımlarından gelecek bir son dakika gelişmesini heyecanla beliyor. Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferler olsa da yeni sezon formaları da taraftarları bir o kadar heyecanlandıran bir durum... Bu bağlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı detaylar sızdı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

İŞTE DEV KULÜPLERİN YENİ SEZON FORMALARI

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

BARCELONA İÇ SAHA

Barcelona'nın yeni sezonda giyeceği çubuklu forma geçmişten izler taşıyor. Bordo Lacivert renklerin arasındaki sarı izler 2000'li yılların başındaki Barcelona formasıyla benzerlikler gösteriyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

PSG İÇ SAHA

PSG'nin forması ise klasik Lacivert zemin üzerine kırmızı şerit olarak taraftarların beğenisine sunuldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

TOTTENHAM - 2020-2021 İÇ SAHA
Tottenham yeni sezonda klasik beyaz formasını giyecek. Formadaki en büyük özellik ise lacivert detayların daha fazla ön planda olması.

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