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Galatasaray'da Musa Barrow gelişmesi! Transfer...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Musa Barrow konusunda kulübünden ilginç bir geri dönüş geldi. İşte transferdeki gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray’da Musa Barrow gelişmesi! Transfer...

Galatasaray geride kalan 22 haftanın ardından en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider durumda.

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