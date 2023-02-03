Galatasaray’da Musa Barrow gelişmesi! Transfer...

Galatasaray geride kalan 22 haftanın ardından en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider durumda. Sarı-kırmızılılar son olarak evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray'da yönetim ise bir yandan transferle ilgileniyor. Başta Erden Timur olmak üzere santrfor konusunda arayışlarını sürdürüyor. Birçok transferde mutlu sona ulaşan yönetim bu defa da mutlu sona ulaşmak istiyor. Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray, hücum hattına transfer yapmak için atağa kalktı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, İtalya'da Bologna forması giyen Musa Barrow'u kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. 24 yaşındaki Gambiyalı futbolcu için Galatasaray'ın teklifi ve Bologna'nın cevabı ortaya çıktı. 8 MİLYON EURO ÖNERİ Takvim'in haberine göre ancak; İtalyan ekibi ise Sarı-Kırmızılı kulübün kiralama teklifi için 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istiyor. Barrow için kulüpler arasında görüşmeler ve pazarlıklar sürüyor. 17 MAÇTA 3 GOLE ETKİ Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon Euro karşılığında transfer edilen 1.84 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Güncel değeri 12 milyon Euro olan Gambiyalı yıldız; sol kanat, santrfor ve forvet arkasında görev alabiliyor. Barrow'un Bologna ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Gambiyalı futbolcu, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.. Musa Barrow bu sezon 17 resmi maçta forma giydi..