09 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Falcao'dan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu. Galatasaray son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 20:11
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Falcao'dan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

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Falcao'dan flaş transfer açıklaması!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.

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Falcao'dan flaş transfer açıklaması!

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.

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Falcao'dan flaş transfer açıklaması!

Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Falcao'dan flaş transfer açıklaması!

Yıldız futbolcu ülke basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...


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