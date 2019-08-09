Falcao'dan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu. Galatasaray son dakika haberleri...