10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınına flaş bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 09.08.2019 20:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 00:01
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