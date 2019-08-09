10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınına flaş bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 20:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 00:01
  • 1
  • 22
Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

  • 2
  • 22
Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.

  • 3
  • 22
Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.

  • 4
  • 22
Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

  • 5
  • 22
Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Yıldız futbolcu ülke basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...


BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör