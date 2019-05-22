22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in listesi

Sezon sonunda kiralık futbolcular dahil 9 oyuncusuyla sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Kadroda radikal değişiklikler yapacak ve birçok bölgeye oyuncu transfer edecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 12:04
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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in listesi

Galatasaray'ın başında ligde 8. kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim, yeni sezon için transfer planını şekillendirdi.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in listesi

Her fırsatta bir hayali olduğunu belirten ve Şampiyonlar Ligi'ni almak istediğini ifade eden Terim, yeni sezon tüm kulvarlarda ipi göğüslemek için hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in listesi

Ekibiyle sürekli transfer hakkında fikir alışverişi yapan Terim, planını onlarla paylaşıyor. Scout ekibi ve Terim'in kurmayları da çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in listesi


Fatih Terim, sezon bitmeden scout ekibinin önerdiği oyuncuları izlemeye ve kendisine sunulan raporları incelemeye koyuldu.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in listesi

Devre arasına Marcao ve Luyindama'yı kadrosuna katarak savunmayı sağlama alan Terim öncelikle sayısal olarak eksik kalan hücum hattındaki silahlarını artırmak istiyor.

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