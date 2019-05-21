Fatih Terim'den şok hareket!

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı şampiyonluk maçında turuncu-lacivertli ekibin attığı golden sonra iki takımın yedek kulübesi arasında çıkan tartışma taraftar kamerasından görüntülendi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in tartışmaya giriş görüntüleri kameraya böyle yansıdı.