21 Mayıs 2019, Salı
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Fatih Terim'den şok hareket!
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı şampiyonluk maçında turuncu-lacivertli ekibin attığı golden sonra iki takımın yedek kulübesi arasında çıkan tartışma taraftar kamerasından görüntülendi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in tartışmaya giriş görüntüleri kameraya böyle yansıdı.
21.05.2019
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