Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e tepki

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı kaybedilen şampiyonluğun ardından Fatih Terim'e tepkiliydi. Attıkları golden sonra kulübelerine çete halinde saldırı olduğunu söyleyen Avcı, Terim için de "delikanlı adam yumruk atıp kaçmaz devamını getirir "dedi.