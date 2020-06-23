Alper Ulusoy için olay sözler! "Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı"

Süper Lig'de son haftalara girilirken hakem kararları da sıkça konuşulmaya başladı. Son iki haftada en çok canı yanan takım ise Galatasaray oldu. Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarıyla damga vurduğu Çaykur Rize maçının daha külleri soğumamışken sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısında da hakem kurbanı oldu. Bu kez de Alper Ulusoy sahnedeydi. Ulusoy, taraflı yönetimi ile sadece Galatasaraylıların değil, futbol otoritelerinin de eleştirilerinin hedefi oldu.