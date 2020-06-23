23 Haziran 2020, Salı

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G.Saray'a operasyon yapıldı! "Bu kararlar planlıydı"

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren Galatasaray - Gaziantep FK maçını yöneten hakem Alper Ulusoy, özellikle kaleci Okan'a topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle çaldığı endirekt vuruş ile eleştirilerin odağında yer aldı. Twumasi'nin 3-2'yi getiren golünü geçerli sayması da tepkileri artırdı. Futbol otoriteleri de mücadelenin ardından Ulusoy'u sert bir şekilde eleştirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 02:24 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 10:08
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G.Saray'a operasyon yapıldı! Bu kararlar planlıydı

Süper Lig'de son haftalara girilirken hakem kararları da sıkça konuşulmaya başladı. Son iki haftada en çok canı yanan takım ise Galatasaray oldu. Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarıyla damga vurduğu Çaykur Rize maçının daha külleri soğumamışken sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısında da hakem kurbanı oldu. Bu kez de Alper Ulusoy sahnedeydi. Ulusoy, taraflı yönetimi ile sadece Galatasaraylıların değil, futbol otoritelerinin de eleştirilerinin hedefi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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G.Saray'a operasyon yapıldı! Bu kararlar planlıydı

TÜRK HAKEMLİĞİNE UTANÇ GECESİ YAŞATTI
Kenan'ın aktif alanda olmasına karşın skoru 3-2'ye taşıyan Twumasi'nin golünü geçerli sayması eleştirilirken Galatasaray kalecisi Okan'ın topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle çaldığı endirekt vuruş ve ardından gelen penaltı kararı tepkileri artırdı. Futbol otoriteleri, Alper Ulusoy'un verdiği kararlarla "Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı"ğını belirterek Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük bir darbe vurulduğu konusunda birleşti.

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G.Saray'a operasyon yapıldı! Bu kararlar planlıydı

TERİM NE DEDİ?
"İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?"

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G.Saray'a operasyon yapıldı! Bu kararlar planlıydı

İŞTE ULUSOY YORUMLARI
Ahmet Çakar: Dün (pazar) gece Türk hakemliğinin iflası ve Galatasaray'ın bir hakem tarafından nasıl boğulduğunun gösterisi oldu. Alper Ulusoy maalesef Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı.

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G.Saray'a operasyon yapıldı! Bu kararlar planlıydı

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