UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

UEFA, 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle kulüpler sıralamasını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray ile farkı açmaya devam etti. Gruplarda elenen Beşiktaş ise Türkiye'nin en başarılı kulübü olmayı sürdürdü. İşte o sıralama...