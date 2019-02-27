27 Şubat 2019, Çarşamba
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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark
UEFA, 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle kulüpler sıralamasını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray ile farkı açmaya devam etti. Gruplarda elenen Beşiktaş ise Türkiye'nin en başarılı kulübü olmayı sürdürdü. İşte o sıralama...
Giriş Tarihi: 27.02.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 13:51
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