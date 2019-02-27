27 Şubat 2019, Çarşamba

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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

UEFA, 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle kulüpler sıralamasını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray ile farkı açmaya devam etti. Gruplarda elenen Beşiktaş ise Türkiye'nin en başarılı kulübü olmayı sürdürdü. İşte o sıralama...

Giriş Tarihi: 27.02.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 13:51
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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

İşte UEFA'nın güncel en başarılı kulüpler sıralaması;

UEFA'DAN TÜRK KULÜPLERİNE PARA YAĞDI!

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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

1. Real Madrid | Puan: 148.000

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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

2. Bayern Münih | Puan: 128.000

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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

3. Barcelona | Puan: 128.000

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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

4. Atletico Madrid | Puan: 127.000

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