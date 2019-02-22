22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü

Fenerbahçe'nin Zenit'e, Galatasaray'ın ise Benfica'ya elenmesiyle Türk takımlarının bu sezonki Avrupa kupaları serüveni sona erdi. Peki kulüplerimiz bu sezon UEFA'dan ne kadar para ödülü kazandı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 15:46
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UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü

Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon euro'yu kasasına koyacak.

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UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü

UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak.

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UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55'ini cebine koyacak.

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UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü

Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10'luk payın sahibi olacak.

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UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü

Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.

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