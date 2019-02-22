22 Şubat 2019, Cuma
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UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü
Fenerbahçe'nin Zenit'e, Galatasaray'ın ise Benfica'ya elenmesiyle Türk takımlarının bu sezonki Avrupa kupaları serüveni sona erdi. Peki kulüplerimiz bu sezon UEFA'dan ne kadar para ödülü kazandı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.02.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 15:46
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