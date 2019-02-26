Neymar gözyaşlarına boğuldu

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr. Globo Esporte'ye verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi'yle ilgili bir soru sırasında gözyaşlarını tutamayan yıldız futbolcu "Leo benim için çok özel birisi. Bunu herkese söylüyorum. En çok yardıma ihtiyacım olduğunda, dünyanın en iyisi o adam, Messi bana elini uzattı" dedi.