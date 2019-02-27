Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu

Pazartesi gecesi 3-3 sona eren tarihi derbinin ardından heri iki takımın teknik direktörlerinin yaptığı açıklamalar derbiye damga vuran ayrıntılardan birisi oldu. Şenol Güneş'in o ifadesine Ersun Yanal'dan cevap gecikmedi...

Giriş Tarihi: 27.02.2019 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





