27 Şubat 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu
Pazartesi gecesi 3-3 sona eren tarihi derbinin ardından heri iki takımın teknik direktörlerinin yaptığı açıklamalar derbiye damga vuran ayrıntılardan birisi oldu. Şenol Güneş'in o ifadesine Ersun Yanal'dan cevap gecikmedi...
Giriş Tarihi: 27.02.2019 10:16
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