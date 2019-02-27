27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük skorla sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, siyah-beyazlı taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 19:20
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Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'nin 3-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Beşiktaş derbisi sonrası en çok konuşulan isimlerden birisi de Tolgay Arslan'dı.

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Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

Maçın son düdüğüyle orta sahada yığılıp kalan Tolgay o anları ve 90 dakikayı Sabah'a şöyle anlattı:

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Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

"İlk yarıyı 3-0 geride bitirdik."

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Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

"Soyunma odasına doğru yürürken taraftarımıza baktım."

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Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

"Hâlâ bizi destekliyorlar, hâlâ maçı çevireceğimize inanıyorlardı."

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