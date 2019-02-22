23 Şubat 2019, Cumartesi
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UEFA'da son 5 yılın en az puanını topladık! Gelecek sezon...
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ettiler. Bu sonuçlarla birlikte Avrupa'da son 5 yıldaki en kötü sezonumuzu geride bıraktık. Peki gelecek sezon ülkemizi UEFA'da kaç takımla temsil edeceğiz? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 22.02.2019 23:59
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