UEFA'da son 5 yılın en az puanını topladık! Gelecek sezon...

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ettiler. Bu sonuçlarla birlikte Avrupa'da son 5 yıldaki en kötü sezonumuzu geride bıraktık. Peki gelecek sezon ülkemizi UEFA'da kaç takımla temsil edeceğiz? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 22.02.2019 23:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





