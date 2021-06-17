17 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı gol makinesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına iyi bir golcü takviyesi yapma kararı aldı. Serdar Dursun'u 3+1 yıllığına kadrosuna katan Kanarya, hücum bölgesindeki transferlerine devam edecek. Geçtiğimiz sezon forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamayan Kanarya, Venezuelalı golcüyü listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.06.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 10:36
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı gol makinesi!

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı lacivertliler, geçen sezon yaşadığı sıkıntıya yaşamamak adına forvet hattına önemli bir golcüyü transfer etme kararı aldı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı gol makinesi!

Fenerbahçe yönetiminin, Serdar Dursun transferinden sonra tereddüt yaşatmayacak bir golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı gol makinesi!

Almanya Bundesliga 2'de, geçen sezon 36 maçta, 29 gol, 8 asistle oynayan Serdar Dursun, Fenerbahçe'yle 3+1 yıllığını anlaşma sağlamıştı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı gol makinesi!

Geçen sezon santrfor hattında Thiam, Samatta, Sinan Gümüş ve Papiss Cisse'den istediği katkıyı alamayan sarı lacivertliler, flaş bir isimle ilgileniyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı gol makinesi!

Fenerbahçe izleme komitesinin takip ettiği yıldız oyuncunun alınması raporu verdiği öğrenildi. Başkan Ali Koç ve kurmayları, scoutların önerdiği o golcü için temaslara başladı.

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