Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Venezuelalı gol makinesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına iyi bir golcü takviyesi yapma kararı aldı. Serdar Dursun'u 3+1 yıllığına kadrosuna katan Kanarya, hücum bölgesindeki transferlerine devam edecek. Geçtiğimiz sezon forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamayan Kanarya, Venezuelalı golcüyü listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 17.06.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 10:36 ABONE OL