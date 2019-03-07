08 Mart 2019, Cuma

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İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 07:59
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İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı

Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor.

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İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı

Genk forması giyen 26 yaşındaki golcüde ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonunda bu futbolcuya imza attırılmasını istiyor.

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İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı

Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı futbolcunun 4 menajerinden biri olan Louis Alonso ile görüştüğü öğrenildi.

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İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı

Bu kez Samatta'nın kararlarında etkili olan Jamal Kisongo'nun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

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İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı

ŞARTLARI ZORLAYACAK
Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.

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