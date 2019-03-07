İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı

ŞARTLARI ZORLAYACAK

Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.

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