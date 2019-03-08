08 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!
Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yararlanamadığı üç futbolcu için büyük bir yükümlülüğün altına girdi. Başkan Ali Koç ve yönetiminin başladığı 2018-19 sezonunun başı itibariyle takıma dahil edilen futbolculardan 3'ünün sarı lacivertlere maddi zararı çok büyük oldu.
Giriş Tarihi: 08.03.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 11:59
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