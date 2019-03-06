Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan ve oynanan futboldan memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda rotasyona gidiyor. Tecrübeli teknik adam, Pazartesi günü Antalyaspor ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirdi.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





