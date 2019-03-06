06 Mart 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği istikrarsız performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona erecek. Tecrübeli stoperin menajeri, oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 00:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 00:10
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