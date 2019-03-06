Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği istikrarsız performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona erecek. Tecrübeli stoperin menajeri, oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağını açıkladı.