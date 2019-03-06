Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet

Artık her maç final gibi



Başta TT Stadı'ndaki Başakşehir maçı olmak üzere 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen başarılı hoca tüm çalışmalarını bu yönde yapıyor. Terim takımını her maça final parolasıyla hazırlayacak.

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