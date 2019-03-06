06 Mart 2019, Çarşamba
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Son 10 haftaya Başakşehir'in 8 puan gerisinde giren Galatasaray'da Fatih Terim parolayı belirledi. Tecrübeli hoca 10 maçta en az 27 puan istiyor. Başakşehir maçıyla beraber 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen Terim'in, "73 puanın altında kalırsak işimiz zor olur" dediği ifade edildi.
Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet
Son 10 haftaya Başakşehir'in 8 puan gerisinde giren Galatasaray'da Fatih Terim parolayı belirledi. Tecrübeli hoca 10 maçta en az 27 puan istiyor. Başakşehir maçıyla beraber 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen Terim'in, "73 puanın altında kalırsak işimiz zor olur" dediği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 10:24
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