06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet

Son 10 haftaya Başakşehir'in 8 puan gerisinde giren Galatasaray'da Fatih Terim parolayı belirledi. Tecrübeli hoca 10 maçta en az 27 puan istiyor. Başakşehir maçıyla beraber 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen Terim'in, "73 puanın altında kalırsak işimiz zor olur" dediği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 10:24
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Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet

Lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde son 10 haftaya giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için parolayı belirledi...

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Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet

Tecrübeli hoca şanslarının devam ettiğini ve daha kaybettikleri bir şey olmadığına inanıyor. Ancak Fatih Terim hedefe giden yolda sadece tek bir hata şansları kaldığına düşünüyor.

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Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet

10 haftayı mercek altına aldı

Alınan bilgilere göre yardımcıları ile birlikte kalan 10 haftayı mercek altına alan Fatih Terim'in "En az 27 puan şart. Sezon sonu 73 puanın altında kalırsak işimiz çok zorlaşır" görüşünde olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet

Artık her maç final gibi

Başta TT Stadı'ndaki Başakşehir maçı olmak üzere 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen başarılı hoca tüm çalışmalarını bu yönde yapıyor. Terim takımını her maça final parolasıyla hazırlayacak.

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Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet

Maç maç konsantrasyon!

Fatih Terim'in üzerinde durduğu bir konu da futbolcuların sadece önündeki maça konsantre olması...

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