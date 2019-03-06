06 Mart 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesini iç transferde yapacak. Ancak ipler bu kez yönetimin elinde değil...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 00:12 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 00:13
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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Fenerbahçe yönetimi iç transferde ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı.

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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Ancak Soldado 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.

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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Ancak bu paraya maç başılar dahil değil.

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