Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesini iç transferde yapacak. Ancak ipler bu kez yönetimin elinde değil...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 00:12 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 00:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





