17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye büyük şok! Ali Koç itiraf etti
Süper Lig'de sezonun bitimine 8 hafta kala kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Köln'de taraftar dernekleri tarafından düzenlenen baloya katıldı. Baloda açıklamalarda bulunan Başkan Koç'tan sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir haber geldi.
Giriş Tarihi: 17.03.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 09:47
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