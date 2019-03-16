17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Leicester'dan kiralanan Islam Slımani, ülkesinden gelen haberle yıkıldı. Cezayirli futbolcu gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 08:02
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Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'de Islam Slımanı Leicester'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. Cezayirli oyuncu aldığı haber karşısında yıkıldı.

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Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!

Sarı-lacivertlilerde beklentileri bir türlü karşılayamayan Slimani, taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

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Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!

Cezayirli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 15 defa forma giyme şansı bulmuş, bu maçlarda sadece 1 gol kaydedebilmişti.

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Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-3 mağlup olduğu Kayseri maçında fileleri sarsabilen 30 yaşındaki futbolcu taraftarların hedefindeki isim oldu.

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Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!

İslam Slımani son olarak ülkesinden gelen haberle sarsıldı.

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