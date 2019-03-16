17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Leicester'dan kiralanan Islam Slımani, ülkesinden gelen haberle yıkıldı. Cezayirli futbolcu gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.
Giriş Tarihi: 16.03.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 08:02
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