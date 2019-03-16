16 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Serdar Aziz'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezon sonunda ezeli rakibinden bir oyuncuyu daha renklerine bağlamak için harekete geçti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu transfere onay verdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.03.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 16:52
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