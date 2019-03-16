16 Mart 2019, Cumartesi

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Serdar Aziz'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezon sonunda ezeli rakibinden bir oyuncuyu daha renklerine bağlamak için harekete geçti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu transfere onay verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 16:52
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Victor Moses, Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı renklerine bağlamıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi

Ara transfer döneminde takıma 5 takviye birden gerçekleştiren Kanarya'da Aatif Chahechouhe ve Yiğithan Güveli bonservisleriyle, Barış Alıcı, Ozan Tufan ve Diego Reyes ise kiralık olarak takımdan ayrılmıştı.

ERSUN YANAL OYUNDAN MEMNUN DEĞİL | İZLEYİN

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi

Gelecek sezondan itibaren uygulanması 6+2+2 yabancı kuralı nedeniyle yerli transferine ağırlık verecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar şimdiden başladı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi

Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Fenerbahçe, sezon sonunda sarı-kırmızılılardan bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

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