16 Mart 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal oyundan memnun değil
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kötü bir oyun sergilediklerini fakat sahadan galip ayrılmanın önemini vurguladı. Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise maçın hakemini eleştirdi.
16.03.2019
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