Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verildi. Gelecek sezondan itibaren uygulanması planlanan 6+2+2 kuralına göre transfer planlamasını oluşturan sarı-lacivertliler, yerli transferine ağırlık verecek. Başkan Ali Koç'un bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederse Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.