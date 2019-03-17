17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verildi. Gelecek sezondan itibaren uygulanması planlanan 6+2+2 kuralına göre transfer planlamasını oluşturan sarı-lacivertliler, yerli transferine ağırlık verecek. Başkan Ali Koç'un bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederse Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 10:28
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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...

Ersun Yanal'ın bu sezonki kadrodan hiç memnun olmadığı takımda köklü değişikliklere gitmeyi planladığı öğrenildi.

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...

Önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için beklemeye geçti.

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...

Son olarak Sivas maçında oynanan kötü oyun Ersun Yanal'ı harekete geçirdi.

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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...

Maçın kazanılması bile deneyimli hocayı tatmin etmezken önümüzdeki sezonun ilk transferi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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