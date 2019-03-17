17 Mart 2019, Pazar
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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...
Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verildi. Gelecek sezondan itibaren uygulanması planlanan 6+2+2 kuralına göre transfer planlamasını oluşturan sarı-lacivertliler, yerli transferine ağırlık verecek. Başkan Ali Koç'un bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederse Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 17.03.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 10:28
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