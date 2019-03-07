Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray kancası! Dev çalım...

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek..

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