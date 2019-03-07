07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray kancası! Dev çalım...
Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin gözdesi Brahimi için atağa kalktı. Onyekuru ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cezayirli yıldız için düğmeye bastı...
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek..
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!