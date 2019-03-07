07 Mart 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray kancası! Dev çalım...

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin gözdesi Brahimi için atağa kalktı. Onyekuru ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cezayirli yıldız için düğmeye bastı...

Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray kancası! Dev çalım...
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Sarı-Kırmızılılar, 'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek..

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