07 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Borussia Dortmund altyapısından 19 yaşındaki gurbetçi orta saha Hüseyin Bulut, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 07:46
  • 1
  • 9
Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Genç ve yetenekli futbolcuları kadrolarına kazandırmak isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yeni gözdesi Hüseyin Bulut...

  • 2
  • 9
Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Dortmund'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu yetenekleriyle iki kulübü harekete geçirdi.

  • 3
  • 9
Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

10 numara pozisyonunda görev yapan Bulut, sağ kanatta da oynayabiliyor.

  • 4
  • 9
Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

U16 ve U17'larda 5 kez ayyıldızlı formayı da giyen gurbetçi futbolcu, 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN ZIYACH PİŞMANLIĞI | TIKLAYIN

  • 5
  • 9
Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hüseyin için Damien Comolli'nin şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör