07 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye Mısırlı kule geliyor...
Fenebahçe gelece sezon çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli ekip sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'de forma giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.
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