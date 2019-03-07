Fenerbahçe'ye Mısırlı kule geliyor...

Fenebahçe gelece sezon çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli ekip sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'de forma giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.

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