07 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Mısırlı kule geliyor...

Fenebahçe gelece sezon çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli ekip sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Mısırlı kule geliyor...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden 'de forma giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.

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