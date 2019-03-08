09 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek
Portekiz'in A Bola gazetesi, sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki Matheus Indio'yu takip ettiğini yazdı.
Giriş Tarihi: 08.03.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 07:39
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