09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Portekiz'in A Bola gazetesi, sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki Matheus Indio'yu takip ettiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 07:39
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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Fenerbahçe'nin Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio ile ilgilendiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE 46 MİLYON TL BOŞA GİTTİ

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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler scout ekibi aracılığı ile sol kanatta forma giyen Brezilyalı oyuncuyu takip ediyor.

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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Boavista'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Indio'nun bonservisi Estoril'de... Boavista'da görev aldığı 14 lig maçında 1 gol atan genç futbolcu için yaz aylarında resmi girişimde bulunulabileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Rio de Janeiro doğumlu Indio, orta saha ve forvet pozisyonlarında da kullanılabiliyor.

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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Estoril'deki sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis bedeli ödemesi gerekmeyecek. Oyuncu ile ilgili son kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.

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