08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine iki aday!

Gelecek sezon kadroda büyük bir değişim yaşayacak olan Fenerbahçe'de takviye yapılacak mevkiler belirlendi. Savunma hattına önemli bir yatırım yapması beklenen sarı lacivertlilerin ilk hamle sol bek olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe Yönetimi sol bek için iki yıldızı takibe aldı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 17:13
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine iki aday!

Fenerbahçe gelecek sezonki transfer çalışmalarına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken sol beke takviye planı listenin ilk sırasına çekildi.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine iki aday!

Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'a iyi bir alternatif arayışı içerisinde olduğu öğrenilirken iki adayın durumunun yakından takip edildiği konuşuluyor.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine iki aday!

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın Boca Juniors'un 28 yaşındaki Kolombiyalı sol beki Frank Fabra'yı düşündüğü bildirilirken Liverpool'un 26 yaşındaki İspanyol oyuncusu Alberto Moreno'nun da gündemde olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine iki aday!

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Fabra'nın bu ay içerisinde antrenmanlara başlayacağı bildirilirken oyuncunun sözleşmesinin Haziran'da bitecek olması transferi için en büyük sebeplerden biri olarak gösteriliyor.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine iki aday!

Moreno'nun da Fabra gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek

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