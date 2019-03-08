08 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti
Fenerbahçe, Slimani ve Benzia'dan zarar ediyor. Toplamda 46 milyon lira maliyeti bulunan iki oyuncu şu ana kadar bekleneni veremedi. Benzia ve Slimani çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.
08.03.2019
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