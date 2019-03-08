Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti

Fenerbahçe, Slimani ve Benzia'dan zarar ediyor. Toplamda 46 milyon lira maliyeti bulunan iki oyuncu şu ana kadar bekleneni veremedi. Benzia ve Slimani çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.