Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Öte yandan Kanarya, ligde deplasmanda yaklaşık 6 aydır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahadaki 12 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman zaferini 16 Eylül 2018'de elde eden Fener, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.