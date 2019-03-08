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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Fatih Terim Stadı'nda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi Ersun Yanal kadrosunu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki 11'i...
Giriş Tarihi: 08.03.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 07:39
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