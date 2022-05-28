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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus o bölgeye dikkat çekti! İşte transfer listesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus o bölgeye dikkat çekti! İşte transfer listesi...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde henüz resmi açıklama olmasa da başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. Buna göre tranferde de hareketlenmeler başladı. Fenerbahçe'de özellikle orta saha için gündeme 2 isim geldi. İşte listedeki o adaylar... (FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 28.05.2022- 18:14 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022- 18:39
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