FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus o bölgeye dikkat çekti! İşte transfer listesi...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç'un daha önce katıldığı bir programda 'İsmail Kartal ya da Jorge Jesus'tan birisi hocamız olacak' açıklamalarının ardından son karır ortaya çıktı. Başkan Ali Koç'un bizzat görüşmeler gerçekleştirdi Jesus'la anlaşmaya vardığı ve tecrübeli hocanın 2-3 gün içinde İstanbul'da olacağı öğrenildi. Kariyerinde sayısız başarıları olan Jesus özellikle takım disipliniyle öne çıkıyor. 67 yaşındaki tecrübeli hoca 4-3-1-2 ve 3-4-2-1 sistemini son zamanlarda tercih ediyor. Jesus'un son 8 sezondur çalıştırdığı takımlardaki puan ortalaması ise oldukça dikkat çekici. Portekizli hoca bu dönemde en az 2.07'lik puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ve tecrübeli hoca ve ekibine 7 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un daha önce yaptığı bir diğer açıklamada, 'Jorge Jesus takımı 2.5 aydır takip ediyor' sözlerinin ardından transfer planları da ortaya çıktı. Jesus'un özellikle merkez orta saha oyuncularına her iki sisteminde de önem vermesinin ardından ilk olarak bu bölgeye takviye yapılacak. Mevcut oyuncuları yakından takip eden Jesus, Crespo, Zajc, İrfan Can ve Mert Hakan'ı verilerinden çok memnun oldu. CRESPO BU SEZON NE YAPTI? Portekizli oyuncu bu maçlarda 3 gol, 3 asist üretti.. Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. ZAJC YENİDEN DOĞDU TALİPLERİ ARTTI! Sloven futbolcu bu sezon 41 karşılaşmada sahaya çıkarken 9 gol, 2 asist üretti. Miha Zajc'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. MERT HAKAN YANDAŞ BU SEZON NE YAPTI? Mert Hakan bu karşılaşmalarda 2 gol, 11 asist üretti. Mert Hakan bu sezon 2077 dakika sahada kaldı. Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. İRFAN CAN KAHVECİ BU SEZON NE YAPTI? İrfan Can bu maçlarda 4 gol, 8 asist üretti. 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bütün futbolcuları yakından takip eden Jorge Jesus hem rekabet hem de oyun sistemi nedeniyle orta saha için transfermark'te yer alan verilere göre iki ismi listesine ekledi. LİSTEDE İLK SIRADA CIFUENTES VAR Ekvator Milli Takımı'nda 6 maça çıkan Jose Cifuentes performansıyla tam not aldı. Cifuentes'in sözleşmesi kulübyle 31 Aralık 2023 yılında sona eriyor. BİR DİĞER ADAY MARCOS ANTONIO Özellikle yüksek temposu ve top tekniğiyle dikkat çeken Antonio için Shakhtar Donetsk ile temasa geçildi. Marcos Antonio'nun sözleşmesi 31 Temmuz 2025 yılında sona erecek.