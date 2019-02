Ersun Yanal'dan Şenol Güneş'e cevap: 'O da biliyor'

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün futbol adına güzel bir gün olduğunu ifade ederek, "Her iki takım da birer devre futbol oynama hakkı kullandı. Biz çok kötü başladık. Bize yakışmayan bir oyundu. Rakibimize oyunu her alanda verdik ve bunun cezasını çektik. İkinci yarı yapabileceğimize inanan bir takım olduğumuzu gösterdik. Bundan sonraki süreç artık Fenerbahçe'nin oynayacağı tek kulvar ligdir. Biz bu sonuçları alacak bir ekibe sahip değiliz. Bunu başarmak için takım olmak gerekiyor. Takım olma konusundaki gecikmemiz bize bir bedel olarak geri dönüyor. Bugün taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça büyük bir keyif ve umut verdik. Bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin hedefleri kendi büyüklüğünden geliyor. Bize yakışan bundan sonra oynadığımız her karşılaşmada hem skor hem de oyun olarak gereken skorları alıp devam etmemiz" diye konuştu.