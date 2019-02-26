Ersun Yanal'dan Şenol Güneş'e cevap: 'O da biliyor' Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından, "Kadromuzun nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız. Herkes bu konuda hırslı" dedi. Giriş Tarihi: 26.02.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 04:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive oluyor" sözlerine yanıt verdi.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün futbol adına güzel bir gün olduğunu ifade ederek, "Her iki takım da birer devre futbol oynama hakkı kullandı. Biz çok kötü başladık. Bize yakışmayan bir oyundu. Rakibimize oyunu her alanda verdik ve bunun cezasını çektik. İkinci yarı yapabileceğimize inanan bir takım olduğumuzu gösterdik. Bundan sonraki süreç artık Fenerbahçe'nin oynayacağı tek kulvar ligdir. Biz bu sonuçları alacak bir ekibe sahip değiliz. Bunu başarmak için takım olmak gerekiyor. Takım olma konusundaki gecikmemiz bize bir bedel olarak geri dönüyor. Bugün taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça büyük bir keyif ve umut verdik. Bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin hedefleri kendi büyüklüğünden geliyor. Bize yakışan bundan sonra oynadığımız her karşılaşmada hem skor hem de oyun olarak gereken skorları alıp devam etmemiz" diye konuştu.
"Futbol bir takım oyunu" Futbolun bir takım oyunu olduğunu anlatan Yanal, "Sadece benim yaptığım konuşma yeterli değil. Herkesin buna tepki vermesi gerekiyor. Baktığınızda kariyeri yüksek ve önemli oyunculardan kuruluyuz. Onların yardımına ihtiyacımız var. Isla ya da Moses kötü oynadığı için çıkmadı. Değişiklik ve refleksi takımında göstermesi gerekiyordu. Bu refleksi gösterecek oyuncular var. O oyuncular pas verdi. Onlar da bunu çok iyi yaptı. Birkaç dokunuş yaptığınızda da bu geriye gelir. Bu gerçekleştiren oyunculara ben teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.. "Refleksi ilk yarıda göstermeliydik" İlk yarıda istenilen refleksi gösteremediklerini vurgulayan Ersun Yanal, "Fakat Beşiktaş'ın atmosferini baskıyla bu ritmi yakalayamadık. Bu ritmi yakalayacak oyuncularımız var ama ikinci yarıda gösterdik. Takım refleksi gösterdi. İki oyuncu değişikliğiyle gerçekleşecek değil bu sadece uyarıydı. Bütün takımın refleksini bütün maçlarda göstermesi için bir fırsat yakaladık" şeklinde konuştu. "Kadronun neler yapabileceğini gördük" Oyundan çıkan oyuncular hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Herhangi bir mesaj vermedim Frey ve Slimani ile alakalı. Böyle bir kadronun neler yapabileceğini gördük. Her oyuncumuz değerli. Bazen oyuncuların performansı yeterli olmuyor. Israr etmenin anlamı yok. Çok kısa bir süre kaldı. Şu anda takım bunu yapabiliyorsa bunu başka boyutlarda da yapar. Futbol bu şekilde oynandığından doğru. İlk yarı bu baskıya karşılık veremeyen bir takımdık. Bu tamamen psikolojik bir durum. Oynadığımız oyun ve şablonumuz var. Bunu oynarken sıradan bir kopma değil çok geniş yelpaze. Bu oyunu bir tutum olarak değiştirdik ve kendi oyunumuzu oynadığımızda başka bir şey çıktı. Taraftarın ve Beşiktaş'ın 3-0lık rahatlığını fırsat bildik. Bunu iyi kullandık ve çevirdik. Taraftarımızın da bugün kendine olan güvenini arttırdı güzel bir sonuç oldu" dedi.