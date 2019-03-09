09 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den transfer atağı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrıldı
Bu sezon Danimarka liginde 24 maçta 7'si frikikten olmak üzere 22 gol atan Robert Skov'un menajeri İstanbul'a çağrıldı.
Giriş Tarihi: 09.03.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 07:39
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