22 Aralık 2019, Pazar
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Beşiktaş maçı sonrası olay fotoğraf! Görenler şaştı kaldı....
Sezon başında en çok konuşulan transferlerinden biri olmuştu... Vedar Muriç adeta ezeli rakipleri yeniden karşı karşıya getirmişti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kosavalı golcüyü Fenerbahçe kadrosuna kattı. Şimdi hem Fenerbahçe'de hem de Süper Lig'de Vedat Muriç rüzgarları esiyor... Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile göz dolduran ve Avrupa devlerinin radarına girdi. Vedat Muriç hakkında her detay merak konusu. Ve birazdan göreceğiniz Vedat Muriç'i tanıyamayacaksınız bile... Vedat Muriç'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Vedat Muriç'i inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 21.12.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 23:00
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